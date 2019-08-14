Смертность от онкологии выросла в России
За шесть месяцев 2019 года число россиян, умерших от онкологии, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросло на 1,5%. На это указал Росстат.
Всего скончались 149 384 человека. Как пишет РИА Новости, главной причиной смерти в России остаются болезни сердечно-сосудистой системы. От них умерли 441 299 граждан.
С января по июнь этого года 381 человек скончался от гриппа и ОРЗ. От ВИЧ погибли 9 920 россиян. Только за полгода в стране умерли 918 503 человека – это на 3% меньше, чем с января по июнь 2018 года.
Ранее Центральный научно-исследовательский институт организации информатизации населения Минздрава РФ сообщил, что в 2018 году от вируса иммунодефицита погибли 20,5 тыс. россиян.
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