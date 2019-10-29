Египетские власти заявили о скором запуске чартеров из России

Египет рассчитывает на скорое возобновление чартерных рейсов из России. Великобритания уже разрешила полеты, аналогичного решения ждут от России.

По словам министра планирования, мониторинга и административной реформы Египта Хала Хельми Эльсаид Йонес, все аэропорты привели в соответствие с международными стандартами безопасности. Египетские власти надеются, что чартеры возобновят до начала 2020 года, пишет «ПолитЭксперт».

Министр указала, что российские туристы ожидают возможности полетов на курорты Египта. До прекращения чартерного авиасообщения страну ежегодно посещали 3 млн россиян.

Напомним, Россия проверяла аэропорты Египта в апреле 2019 года. В ходе инспекции были выявлены ошибки в исполнении протоколов безопасности.