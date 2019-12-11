Двухлетняя россиянка умерла в детсаду во время тихого часа от ОРВИ
Следственный комитет установил предварительную причину смерти двухлетней девочки во время тихого часа в детском саду в Астраханской области. Оказалось, что ребенок не проснулся из-за острой респираторной вирусной инфекции.
Воспитатели оказали помощь и вызвали скорую, но врачи не спасли ребенка. Следователями назначен ряд экспертиз, говорится на сайте регионального СК. По итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, трагедия произошла 9 декабря в детсаду города Камызяка. Ребенок умер во время сна после обеда. Утром перед происшествием его осмотрела медсестра. Она не увидела признаков болезни.
Ранее в детсаду Нарьян-Мара во время тихого часа убили шестилетнего мальчика. Мужчина зашел в одну из групп и зарезал ребенка.
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