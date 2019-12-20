Двух 17-летних девушек обвиняют в жестоком убийстве ровесницы

Против двух 17-летних девушек следователи Архангельска возбудили уголовное дело. Они обвиняются в том, что с особой жестокостью и без серьезного мотива убили свою ровесницу.

Около железнодорожных путей, 30 июня этого года было найдено тело убитой 17-летней девушки. Следователям удалось установить подозреваемых.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые договорились убить их знакомую 17-летнюю девушку. Они заранее обсудили место и способ убийства, а также то, как скроют следы преступления. Предварительно договорившись о встрече с жертвой, обвиняемые взяли с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство.

По данным следствия, одна из девушек ударила жертву стеклянной бутылкой по голове.

Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла.

После убийства обе девушки скрылись с места преступления. Во время допросов они подробно рассказали о том, как убивали знакомую. Свои действия они объяснили тем, что испытывали неприязнь к убитой. Суд постановил заключить обеих обвиняемых под стражу до суда, пишет «РИА Новости».

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