Двоих убили в Перл-Харбор перед годовщиной нападения Японии

Американский военный открыл стрельбу по сослуживцам на базе ВМС США в Перл-Харбор. В результате скончались два гражданских специалиста, работавшие на верфи по контракту с Минобороны страны.

Стрелок ранил троих человек. Один из пострадавших доставлен в больницу в стабильном состоянии, пишет Lenta.ru. После стрельбы матрос покончил с собой.

Злоумышленник служил на подводной лодке USS Columbia. Его имя не раскрывается. Мотивы преступления неизвестны.

Напомним, 7 декабря 1941 года на базу США в Перл-Харбор неожиданно напала японская армия. Тогда погибли более 2,3 тыс. американских солдат. Трагедия послужила поводом к вступлению США во Вторую мировую войну.

В октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части Забайкальского края. На допросе он объяснил, что в тот день ему угрожали изнасилованием. Воинскую часть Шамсутдинова расформируют до конца года.



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