Двое россиян погибли при крушении военного самолета в Конго
Минимум двое россиян находились на борту разбившегося в Республике Конго военного самолета Ан-72. Он обеспечивал перевозки президента.
Сейчас власти страны продолжают поисково-спасательные работы, сообщает телеканал «360».
Ранее стало известно, что самолет исчез с радаров накануне через час после вылета из Гомы. Ан-72 направлялся в столицу - Киншаса.
Обломки нашли в ДРК в провинции Маниема.
По данным СМИ, в самолете могли лететь сотрудники администрации президента Феликса Чисекеди и его водитель.
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