Двое россиян погибли при крушении военного самолета в Конго

Минимум двое россиян находились на борту разбившегося в Республике Конго военного самолета Ан-72. Он обеспечивал перевозки президента.

Сейчас власти страны продолжают поисково-спасательные работы, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что самолет исчез с радаров накануне через час после вылета из Гомы. Ан-72 направлялся в столицу - Киншаса.

Обломки нашли в ДРК в провинции Маниема.

По данным СМИ, в самолете могли лететь сотрудники администрации президента Феликса Чисекеди и его водитель.