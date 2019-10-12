Двое россиян погибли при крушении военного самолета в Конго

Двое россиян погибли при крушении военного самолета в Конго

Фото: EPA/UPG

Минимум двое россиян находились на борту разбившегося в Республике Конго военного самолета Ан-72. Он обеспечивал перевозки президента.

Сейчас власти страны продолжают поисково-спасательные работы, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что самолет исчез с радаров накануне через час после вылета из Гомы. Ан-72 направлялся в столицу - Киншаса.

Обломки нашли в ДРК в провинции Маниема.

По данным СМИ, в самолете могли лететь сотрудники администрации президента Феликса Чисекеди и его водитель.

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