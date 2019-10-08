Движение грузовых поездов в Крым отложат

Грузовое движение по Крымскому мосту запустят в июне 2020 года. Проект был изменен из-за археологической находки на полуострове.



В пресс-службе Минтранса РФ рассказали, что перенос грузового движения поездов связан с необходимостью сохранить памятник археологии на подходах к мосту. Благодаря строительству, была обнаружена большая часть усадебного комплекса времен расцвета Боспорского царства, построенного еще в IV веке до н.э. Уникальный памятник археологии было решено сохранить.

В связи с этим было принято решение о перепроектировке участка трассы железнодорожной линии и переносе участка дороги на 140 м южнее, пишут «Известия».



Движение пассажирских поездов по железной дороге состоится без изменений в декабре текущего года, а подходы к мосту запустят одновременно с ним.

Ранее сообщалось, что у моста через Керченский пролив обнаружены три авиабомбы и граната. Снаряды представляли опасность для сооружения.

Находки относятся ко времени Великой Отечественной войны. Это две бомбы по 10 кг, одна – 2,5 кг и граната Ф-1.