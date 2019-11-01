Двигатель SSJ100 отказал над Тюменью после попадания птицы
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя. На борту воздушного судна находилось 80 пассажиров и 6 членов экипажа.
Авиаперевозчик назвал причиной отказа двигателя попадание птицы, передает телеканал 360.
О том, что «Суперджет», вылетевший в Санкт-Петербург, кружит над Тюменью, вырабатывая топливо, стало известно часом ранее.
Сейчас СКР начал проверку по факту экстренной посадки самолёта.
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