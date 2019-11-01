«Суперджет» кружит над Тюменью с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя.

На борту воздушного судна находится 80 пассажиров и члены экипажа.

По информации РИА «Новости», SSJ100 принадлежит авиакомпании «Ямал». Ранее он вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург.

Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки.

Напомним, 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла трагедия c принадлежащим «Аэрофлоту» SSJ100. В тот день самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся. При посадке он загорелся. Погиб 41 человек из 78.