«Суперджет» кружит над Тюменью с отказавшим двигателем
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя.
На борту воздушного судна находится 80 пассажиров и члены экипажа.
По информации РИА «Новости», SSJ100 принадлежит авиакомпании «Ямал». Ранее он вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург.
Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки.
Напомним, 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла трагедия c принадлежащим «Аэрофлоту» SSJ100. В тот день самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся. При посадке он загорелся. Погиб 41 человек из 78.
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