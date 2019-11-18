Двигатель для «космолета» запатентован в России
«Роскосмос» получил патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью.
В госкорпорации разработали схему комбинированного мотора, который совмещает возможности воздушно-реактивной силовой установки и жидкостного ракетного двигателя.
Как предполагается, двигатель будет использоваться на самолете, способном достигать гиперзвуковой скорости, или для создания авиационно-космической системы горизонтального старта.
В последнем случае такой самолет будет выступать своеобразной многоразовой первой ступенью, выводящей ракеты в космос. Скорость такого аппарата может превышать 7 тысяч км/ч, сообщает РИА «Новости».
Тем временем, NASA установило все двигатели на ракете для полетов на Луну.
Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.
Ожидается, что первая ступень SLS окончательно будет готова в декабре, после чего начнутся ее испытания, которые продлятся несколько месяцев, отмечает «Интерфакс».
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