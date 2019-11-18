Двигатель для «космолета» запатентован в России

Двигатель для «космолета» запатентован в России

Фото: «НПП КП Квант»

«Роскосмос» получил патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью.

В госкорпорации разработали схему комбинированного мотора, который совмещает возможности воздушно-реактивной силовой установки и жидкостного ракетного двигателя.

Как предполагается, двигатель будет использоваться на самолете, способном достигать гиперзвуковой скорости, или для создания авиационно-космической системы горизонтального старта.

В последнем случае такой самолет будет выступать своеобразной многоразовой первой ступенью, выводящей ракеты в космос. Скорость такого аппарата может превышать 7 тысяч км/ч, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, NASA установило все двигатели на ракете для полетов на Луну.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.

Ожидается, что первая ступень SLS окончательно будет готова в декабре, после чего начнутся ее испытания, которые продлятся несколько месяцев, отмечает «Интерфакс».

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