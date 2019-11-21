Дуров призвал избавиться от WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о проблемах у WhatsApp, которые связаны с его безопасностью.

Он призвал пользователей удалить приложение с устройств, чтобы обезопасить себя от хакеров. «Маловероятно, что кто-либо может случайно допускать серьезные ошибки в системе безопасности, которые удобно использовать для слежки»,— заявил Дуров, сообщает «Коммерсант».

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что чиновникам лучше отказаться от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования сообщений.

По его словам, чиновники, использующие WhatsApp, «совершают ошибку». Сноуден уточнил, что в Facebook с момента приобретения мессенджера «слой за слоем стирают разные уровни защиты».

Он также не советовал пользоваться Telegram. По мнению Сноудена, лучшая альтернатива – мессенджеры Signal и Wire, передает Lenta.ru.

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