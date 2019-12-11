Дума решает вопрос о приравнивании вейпов к табаку

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу.

Как передает ТАСС, документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, в частности, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Штраф остается прежним: от 500 до 1 тысячи рублей, курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке обойдется нарушителю в 2-3 тысячи рублей.

Кроме этого, законопроект предусматривает санкции за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан — 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц — 30-50 тысяч рублей.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что за последние четыре-пять лет использование электронных сигарет выросло более, чем в 2,5 раза.

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