Дума поддержала «заморозку» накопительной части пенсии

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии россиян до 2022 года включительно.

Соответствующие изменения в статью 333 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» внес на рассмотрение нижней палаты парламента Минтруд, передает «Знак».

Ранее «заморозка» действовала до 2021 года.

Таким образом, власти пытаются продлить действующий с 2014 года «мораторий» на направление страховых взносов россиян на финансирование накопительной части пенсии. До введения моратория граждане могли распоряжаться деньгами самостоятельно, например, направлять деньги в страховую часть, увеличив баллы для расчета страховой пенсии.

«Заморозка» используется для стабилизации бюджета Пенсионного фонда России.

Накануне глава ПФР Антон Дроздов заявил, что для возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров потребуется порядка 368 миллиардов рублей, однако сейчас у фонда таких денег нет.