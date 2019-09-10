Дума отказалась смягчить наказание за наркотики

Правительство России не поддержало предложенный депутатами законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта (статья 228 УК РФ).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект официального отзыва, законопроект получил отрицательный отзыв, поскольку он предусматривает только меры по смягчению правоприменительной практики. По мнению кабинета министров, ее нужно совершенствовать.

Кроме этого, законопроект предполагал изменения в статье 82.1 УК («Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией»). Инициатива расширяла круг лиц, которым суд может отсрочить наказание до окончания лечения от наркомании. Правительство посчитало, что это приведет к дополнительным расходам из бюджета.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

В частности, чиновники предлагали снизить срок лишения свободы до трех-пяти лет. Сейчас он составляет от трех до десяти лет.

Напомним, обсуждение смягчения антинаркотического законодательства началось после скандального дела журналиста Ивана Голунова, которого едва не посадили на десять лет за подброшенные наркотики.