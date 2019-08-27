Благодаря Франции России откроется путь к развитию космоса вместе с ЕС

У России и Франции есть все предпосылки для совместного развития Международной комической станции (МКС), заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев ФБА «Экономика сегодня».

«С Францией по космосу у нас очень старые связи, ещё со времен СССР, когда Москва отправляла в космос маленькие французские спутники, а также французских космонавтов по совместным государственным программам с Парижем», — пояснил Моисеев.

Он подчеркнул, что Париж тесно сотрудничает с Москвой по исследованию космоса в рамках Европейского космического агентства (ЕКА). Кроме того, Франция работает в этом направлении в рамках программы Евросоюза и национальной программы.

«Очевидно, что во Франции самая большая национальная космическая программа, причём если Россия официально сотрудничает с Европой, то на практике всё упирается к двустороннему сотрудничеству Москвы и Парижа», — сказал специалист.

Таким образом, невзирая на санкции, Париж и Москва развивают совместную работу в сфере космоса в первую очередь для развития МКС, а после - станций, которые будут вести исследования космического пространства, в частности Марса.

Ранее французский лидер заявил, что в силу изменений обстоятельств в мире эпоха доминирования Запада заканчивается. В этом контексте он сделал акцент на необходимости укрепления отношений с Россией.