ДПСники устроили погоню со стрельбой на МКАДе

На МКАДе сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за угонщиком. Патрульные выпустили в сторону нарушителя как минимум восемь пуль.

По данным телеграм-канала 112, мужчина игнорировал сотрудников дорожной службы и пытался скрыться от них на ВАЗ 2107. Несмотря на то, что полицейские применили оружие, задержать его удалось только на северо-западе Москвы.

Ранее в Волгограде грузовик протаранил десяток легковушек.

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