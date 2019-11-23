ДПСники устроили погоню со стрельбой на МКАДе
На МКАДе сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за угонщиком. Патрульные выпустили в сторону нарушителя как минимум восемь пуль.
По данным телеграм-канала 112, мужчина игнорировал сотрудников дорожной службы и пытался скрыться от них на ВАЗ 2107. Несмотря на то, что полицейские применили оружие, задержать его удалось только на северо-западе Москвы.
Ранее в Волгограде грузовик протаранил десяток легковушек.
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