Кто «достал» Медведева: премьер разозлился на совещании
Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что его «достали» недобросовестные подрядчики. Он указал, что давал поручение усилить ответственность за манипуляции с госзаказами.
Об этом Медведев сказал на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — заявил премьер.
Он напомнил, что давал поручение усилить ответственность, впоть до уголовной, за манипуляции итогами конкурсов, пишет ТАСС. Это касается тех случаев, когда деятельность его участников направлена на уничтожение результатов.
Ранее Медведев посетил остров Итуруп на Курилах. Япония выразила сожаление из-за визита премьера.
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