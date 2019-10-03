Не дошли до ринга: Емельяненко подрался с Кокляевым

Не дошли до ринга: Емельяненко подрался с Кокляевым

kavkaz-uzel.eu

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку. Инцидент произошёл 2 октября в ресторанном комплексе в центре Москвы.


Во время встречи двух спортсменов, организованной спортивным блогером Азаматом Бостановым, разгорелся конфликт. Во время потасовки Кокляев получил рассечение брови.


Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса. Бой должен состояться 29 ноября. Спортсмены проведут четыре раунда по три минуты.


Ранее Емельяненко сравнил Кокляева с большим боксерским мешком, пишут «Известия».

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт поединок в рамках турнира Bellator.
Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопросы пользователей в соцсети, заявил, что намерен провести турнир в России.

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События: спорт, общество
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