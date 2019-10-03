Не дошли до ринга: Емельяненко подрался с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку. Инцидент произошёл 2 октября в ресторанном комплексе в центре Москвы.





Во время встречи двух спортсменов, организованной спортивным блогером Азаматом Бостановым, разгорелся конфликт. Во время потасовки Кокляев получил рассечение брови.





Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса. Бой должен состояться 29 ноября. Спортсмены проведут четыре раунда по три минуты.





Ранее Емельяненко сравнил Кокляева с большим боксерским мешком, пишут «Известия».



Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт поединок в рамках турнира Bellator.

Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопросы пользователей в соцсети, заявил, что намерен провести турнир в России.

