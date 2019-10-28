Дорога Москва - Питер обойдётся в 2 тысячи рублей

Дорога Москва - Питер обойдётся в 2 тысячи рублей

ptoday.ru

Будущий проезд на легко­вом автомобиле по всей трассе М11 Москва — Санкт­-Петербург будет стоить в среднем 1,3–2 тыс. руб­лей. Дорогу планируют открыть уже в ноябре.

Причем на разных участках в зависимости от их протяжённости траты автомобилистов будут различаться.

Так доехать от Москвы до Твери в выходной можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга — за 1150 рублей.

Как следует из проекта приказа «Автодора», цена будет зависеть от дня неде­ли и наличия транспондера.

Скоростная магистраль общей протяжённостью 670 км пройдёт по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населённых пунктов, пишут «Известия».

Строительство одного километра М-11 обошлось строителям в 1,67 млрд руб. Первым появился участок дороги до Солнечногорска.

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