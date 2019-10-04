Допустившая нападение на ребенка в школе директор уволилась
Директор московской школы №1536 Марина Акатова уволилась после того, как ее ученики окунули ребенка головой в унитаз и сняли это на видео.
По данным ТАСС, с классным руководителем хулиганов также были расторгнуты трудовые отношения. Сейчас в школе продолжается проверка случившегося. К ней присоединились специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Как сообщалось ранее, жертвой травли стал участник ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».
На видеозаписи видно, как несколько парней насильно опускают голову ребенка в унитаз и говорят: «Нюхай». Затем мальчика вытолкнули из туалета. Он попытался догнать одного из обидчиков, однако тот толкнул его и школьник упал.
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