Допустившая нападение на ребенка в школе директор уволилась

Директор московской школы №1536 Марина Акатова уволилась после того, как ее ученики окунули ребенка головой в унитаз и сняли это на видео.

По данным ТАСС, с классным руководителем хулиганов также были расторгнуты трудовые отношения. Сейчас в школе продолжается проверка случившегося. К ней присоединились специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как сообщалось ранее, жертвой травли стал участник ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».

На видеозаписи видно, как несколько парней насильно опускают голову ребенка в унитаз и говорят: «Нюхай». Затем мальчика вытолкнули из туалета. Он попытался догнать одного из обидчиков, однако тот толкнул его и школьник упал.