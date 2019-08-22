В Донецке подняли российский триколор по случаю Дня флага

В Донецке на центральной площади повесили российский флаг. Тем самым граждане решили отметить День российского триколора.

О водруженном на площади флаге сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он сказал, что этот флаг – «символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», пишет РБК.

Напомним, 22 августа в России отмечается День флага. Праздник учрежден указом президента Бориса Ельцина.



