Донбасс будет ждать разведения до конца недели

Донбасс будет ждать разведения до конца недели

фото:Fondsk.ru

Власти в Донбассе готовы ждать разведения сил и средств с Украиной до 8 ноября. Именно тогда должна произойти еще одна попытка.

Ранее 4 ноября в посёлке Петровское в очередной раз не состоялось разведение сил между противоборствующими сторонами. Оно было сорвано по вине украинской стороны. Там так и не дождались ответной ракеты со стороны Киева.

Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации в переговорном процессе Руслан Якубов, следующая попытка будет предпринята 8 ноября.

Первый этап развода 29 октября в Золотом в соседней ЛНР прошел успешно. Причем тогда о готовности к разведению сил в этот посёлке Украина сообщила всего лишь за два часа до начала процесса, напоминают «Известия».

Ранее Владимир Зеленский отметил, что разведение сил произойдет в том случае если в Петровском на протяжении недели будет безопасно.

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