Дональду Трампу встреча с Сергеем Лавровым понравилась

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После состоявшейся беседы, он заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией в ближайшем будущем.

По словам Трампа, он провел «хорошую встречу» с Сергеем Лавровым и представителями России. На переговорах стороны обсудили «много тем, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы», пишет «Russia Today».

Ранее Сергей Лавров, по итогам его визита в Белый дом и встречи с Трампом, заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном должны опираться на баланс интересов, прагматизм и обоюдную выгоду. Президент США Дональд Трамп осознает преимущества от хороших отношений между государствами. Встреча «прошла в атмосфере взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире».

Читайте нас в мобильном приложении