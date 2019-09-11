Дональд Трамп уволил своего советника по России

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Глава Белого дома написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал коллегу о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарльз Капперман - бывший заместитель Болтона, пишет «РБК».

Трамп в своем твите написал, что «был категорически не согласен со многими его предложениями, так же как и другие люди в администрации, и поэтому попросил его уйти в отставку».

Джон Болтон - один из ястребов в американской администрации. Именно он выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, удержание военного контингента в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что его страна может разгромить запрещенное в России движение «Талибан» в Афганистане. Однако не хочет миллионов жертв.