Трамп назвал свой импичмент самоубийством демократов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на голосование в Палате представителей конгресса по вопросу импичмента. Он назвал это «политическим самоубийством» Демократический партии.

По словам Трампа, он является первым в истории американским президентом, в отношении которого процедуру импичмента начали совершенно безосновательно и назвал голосование незаконным и политически ангажированным. Также американский лидер отметил, что обвинения против него являются попыткой отменить результаты президентских выборов. Демократы пытаются аннулировать голоса десятков миллионов избирателей, проголосовавших за него.

При этом Трамп заявил, что не беспокоится по поводу своих дальнейших перспектив, потому что убежден в своей невиновности, пишут «Известия».

Палата представителей США утвердила 18 декабря обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за опровержение слов о том, что он в обмен на предоставление военной помощи Киеву просил начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена. Благодаря заявлению лидера Украины дело об импичменте можно считать закрытым, заявил глава Белого дома.

Читайте нас в мобильном приложении