Трамп назвал Зеленского президентом России
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом».
Трамп допустил оговорку, отвечая на вопрос журналистов о проведении Конгрессом США расследования дела о его импичменте, при этом он похвалил Зеленского и назвал его российским президентом, пишет «РИА Новости».
Основанием для импичмента послужил разговор Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе него хозяин Овального кабинета якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена.
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