Дональд Трамп не хочет конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту. Он также отметил, что хочет избежать конфликта с Ираном.

При этом Белый Дом считает Тегеран виновным в развязывании конфликта. Об этом заявил журналистам американский президент на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Также на вопрос, считают ли США Иран виновным за атаки Трамп ответил, «мы рассматриваем это в данный момент, как только мы узнаем точно, дадим вам знать», пишет «РИА Новости».

На вопрос давал ли американский лидер обещание одному из главных союзников США на Ближнем Востоке защищать его, Трамп ответил: «Нет, я этого саудитам не обещал… Нам надо сесть с саудитами и выработать решение».

Ранее стало известно, что цена нефти может вырасти до 100 долларов за баррель, предсказывают аналитики. Это произойдет, если Саудовская Аравия в течение 30 дней не восстановит поставки сырья после атаки на свои НПЗ беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.