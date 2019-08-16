«Домодедово» отреставрируют за 620 миллионов рублей

В 2019 году на реставрацию столичного аэропорта «Домодедово» российский кабмин выделит 620 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Выделить в 2019 году Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях финансирования в 2019 году мероприятий по реконструкции аэропорта "Домодедово" бюджетные ассигнования в размере 620 миллионов рублей», – сказано в документе.

Как напоминает «Коммерсант», в 2012 году Росавиация заключила контракт с фирмой СУ-1 на реконструкцию первой ВВП. В 2014 году стороны заключили еще один договор на строительство второй ВВП. Однако компания обанкротилась и реконструкция так и не была завершена.

Позднее Счетная палата признала, что Росавиация не справилась с модернизацией «Домодедово» и его пропускная способность сильно упала. Аэропорт завершил 2018 год с убытком в 833 миллионов рублей по международным стандартам финансовой отчётности из-за курсовой разницы.

Ранее в «Домодедово» заработала система распознавания пассажиров.