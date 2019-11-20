Домашние бульоны обладают противомалярийным действием

Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснили, что некоторые мясные и овощные бульоны способны остановить жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию.

Всего учеными были проанализированы образцы 56 бульонов домашнего приготовления, которые принесли ученики начальной школы в Лондоне. Из них пять бульонов за 72 часа смогли остановить развитие Plasmodium falciparum наполовину, еще четыре — на более чем 50%.

Как говорят эксперты, пока неизвестно, какой именно ингредиент обладает наиболее сильным противомалярийным действием. Это помогут выявить клинические исследования, сообщают «Известия».

Ранее российские медики назвали самые полезные и вредные супы для здоровья. Оказалось, что солянку лучше всего избегать.

По мнению врачей, самым оптимальным для здоровья является овощной вегетарианский суп. В нем содержится достаточное количество питательных веществ, в частности, магния и калия, которые крайне важны для желудка.

Диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова отметила, что первые блюда калорийны из-за жирности мяса, а значит, опасны для граждан с высоким уровнем холестерина. Кроме того, в мясе нередко имеются антибиотики, следовательно, в суп могут попасть вредные вещества.

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