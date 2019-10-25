Должникам банков оставят прожиточный минимум на жизнь

Правительству предложено разработать законопроект, который сохранит доходы должников на уровне прожиточного минимума, несмотря на любую задолженность перед банком. Эксперты считают эту меру гуманной, но неконтролируемой.

Совет законодателей Федерального Собрания рекомендовал кабмину разработать проект закона о закреплении принципа сохранности доходов заемщика. Он должен сохранить прожиточный минимум должнику.

При взыскании долгов рекомендовано исходить из социального положения заемщика, наличия на иждивении лиц, состояния здоровья, необходимости приобретать рекомендованные врачом лекарства.

Предложение поддержало банковское сообщество – положительный отклик высказали в ВТБ и «Совкомбанке». Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев сказал «Известиям», что проконтролировать исполнение закона в перспективе будет трудно, так как «огромная часть наших сограждан имеют незадекларированные доходы».

В декабре аналогичную меру предлагало Минэкономразвития, но тогда инициатива не нашла поддержки. Ведомство хотело при взыскании долгов оставлять россиянам доход в размере прожиточного минимума, а через суд по заявлению предлагалось повышать эту сумму при наличии иждивенцев.