Долги компаний за вывоз мусора достигли 70 %

Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли 70% , а населения 30%.

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев предлагает ужесточить ответственность бизнеса для того, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать деньги и тем самым исправить ситуацию.

Также Бурцев отметил, что ситуация в отношении населения улучшается, а с юридическими лицами ничего не меняется или даже ухудшается.

По мнению господина Буцаева, уровень собираемости платежей за вывоз мусора необходимо увеличить до 90%, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Ярославская область относится к числу «беспроблемных» регионов, так как успешно справляется с экологической реформой.