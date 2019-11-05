Долги компаний за вывоз мусора достигли 70 %
Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли 70% , а населения 30%.
Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев предлагает ужесточить ответственность бизнеса для того, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать деньги и тем самым исправить ситуацию.
Также Бурцев отметил, что ситуация в отношении населения улучшается, а с юридическими лицами ничего не меняется или даже ухудшается.
По мнению господина Буцаева, уровень собираемости платежей за вывоз мусора необходимо увеличить до 90%, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что Ярославская область относится к числу «беспроблемных» регионов, так как успешно справляется с экологической реформой.
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