СК доказал изменение базы данных московской лаборатории

Следственный комитет доказал, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следователи провели экспертизу копий переданных электронных файлов и подтвердили их подлинность, а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

При этом Петренко отметила, что прежнее руководство Антидопингового центра в 2015-2016 годах удаленно подключалось с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ, к электронной базе LIMS, которая содержит информацию о результатах исследования допинг-проб.

СК указывает, что располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, но его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Петренко отмечает, что следствие заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории, пишет РИА «Новости».

Ранее комитет антидопингового агенства принял решение отстранить Россию от всех крупных международных спортивных соревнований на 4 года. Это значит, что спортсмены из России не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а сама РФ не сможет проводить на своей территории крупные международные соревнования.

После этого выяснилось, что некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила. Самый большой показатель – у итальянцев.

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