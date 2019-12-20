Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила. Самый большой показатель – у итальянцев.

Итальянские спортсмены 171 раз нарушили антидопинговые правила. За ними идут французы – у них выявлено 128 нарушений.

На третьем месте спортсмены из США – обнаружено 103 случая употребления допинга. Четвертыми стали бразильцы (84 случая). На пятом месте находятся россияне (82 факта).

Всего за 2017 год выявлено 1804 случая. Для проверки брались допинг-пробы 245 232 спортсменов из 114 стран. В 2016 году было выявлено 1595 нарушений, сообщает ИА Regnum.

Ранее Россию на 4 года отстранили от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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