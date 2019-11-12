Добыча нефти в РФ оказалась почти самой дорогой в мире

Добыча одного барреля нефти в России обходится в 40 долларов, что в два раза выше, чем в Саудовской Аравии. Это следует из данных о полной себестоимости «черного золота» в разных странах с учетом налогов.

Сведения представлены саудовской государственной компанией Saudi Aramco. Для сравнения, себестоимость саудовской нефти составляет около 17 долларов.

Как пишет РБК, компания Saudi Aramco считала безубыточную, то есть рентабельную, цену нефти. Оценка почти совпадает с данными российского правительства, но чуть завышена, сказал источник издания. Так, самые дорогие месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке - там себестоимость ресурса составляет 50-55 долларов.

Причиной высокой себестоимости нефти являются налоги. Дороже России нефть только в Казахстане (46-51 доллар), на некоторых проектах США (49 долларов), Анголе и Таиланде (около 50), Азербайджане, Индии и Китае (55-60).

Ранее Росстат сообщал, что стоимость нефти без учета акцизов и других обязательных платежей во втором квартале 2019 года составила 31,9 доллара.

Читайте нас в мобильном приложении