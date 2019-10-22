Добровольные пенсии в России приравняют к вкладам и застрахуют
Пенсионные накопления россиян в негосударственных фондах застрахуют в пределах 1,4 млн рублей. Государство тем самым планирует защитить добровольные пенсии.
Страховщиком выступит Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он будет контролировать денежные потоки в рамках пенсионного продукта. Центральный оператор будет знать историю пенсионных накоплений, даже если гражданин неоднократно менял НПФ или работу, пишут «Известия».
Как пояснили в Минэкономразвития, государство рассчитывает через три года получить отдачу от этих «длинных денег» в виде роста ВВП на 3%.
Минфин предложил новую модель пенсионной системы в сентябре. Предполагается, что она объединит добровольные взносы и отчисления работодателей.
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