Дневной и продолжительный сон смертельно опасны

Люди, которые любят спать днем, имеют повышенный риск инсульта, также и те, кто спит более 9 часов. К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.

В эксперименте, который длился шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем.

Среди испытуемых 8% любили вздремнуть днем 90 минут и дольше, а 24% — спали девять и больше часов в сутки. Последние характеризовались повышенным риском инсульта — на 23% больше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт был на 85% чаще.

Также длительный ночной сон и склонность ко сну днем свидетельствуют о неактивном образе жизни, который также грозит переносом заболевания, пишут «Известия».

При этом существуют еще и опасные позы для сна. Любителям спать на животе нужно знать, что такое положение повышает внутрибрюшное давление и является вредным. Самая полезная для человеческого организма поза для сна - на спине, уверяют кардиологи.

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