Дмитров приглашает всех на фестиваль «Зима в Подмосковье»

В Дмитрове 7 декабря пройдет фестиваль «Спорт! Снег! Смех!». На праздник приглашают всех жителей Московской области и гостей региона.

По словам вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой, в Дмитрове пройдет очень большое мероприятие «Спорт! Снег! Смех!». Будет большой праздник в центре города и на четырех курортах. Именно 7 декабря «Степаново», «Сарачаны», «Целеево», центр Тягачева откроют свои склоны. В настоящее время там идет искусственное заснеживание.

В клубе Тягачева пройдет массовый лыжный спуск в рамках фестиваля. Также на празднике будут музыканты и артисты. Наблюдать за забегом можно будет через трансляцию на площади в центре Дмитрова.

На площади пройдет большой концерт при поддержке «Радио ENERGY». Хедлайнер — DJ Smash, выступят также диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Вечером будет салют, сообщает телеканал «360».

Недавно, 21 ноября было запущено движение по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск». Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) поделились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным впечатлениями от поездки и отметили важность проекта.

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