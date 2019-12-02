Дмитрий Песков высказался насчет отмены «северных надбавок»

Российское правительство не станет отменять «северные надбавки» к зарплатам там, где это актуально, а разница в доходах граждан между регионами — «рабочая ситуация». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рейтинг субъектов России по доходам населения.

По его словам, разница обусловлена большим количеством факторов. Среди них — географическое положение, климат и другие.

Из-за этого правительство не станет отменять дифференциацию зарплат, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в России опубликовали рейтинг регионов по зарплатам. Лидером стала Чукотка, где свыше 32% жителей зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц. За ней идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где такую зарплату имеют 31,7% и 27,4% жителей соответственно.

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