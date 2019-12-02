Чукотка стала лидером по высоким зарплатам

Жители Севера и Дальнего Востока зарабатывают больше, чем остальные россияне. Это обусловлено тем, что там сложные погодные условия и расположены добывающие регионы.

В 11 регионах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату, превышающую 100 тысяч рублей в месяц.

При этом в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Мурманской и Сахалинской области каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей.

В самом конце рейтинга по зарплатам оказались: Адыгея, Кабардино-Балкария, а также Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан, пишет «Лента.Ру».

За последний год большая часть компаний в России подняла зарплаты своим сотрудникам. Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, фонд оплаты труда вырос на 6,4%. Таким образом, этот показатель стал выше инфляции.

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