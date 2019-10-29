Песков рассказал о плюсах контрсанкций для экономики РФ

Не Москва придумала санкции, она на них лишь ответила, и меры это вынужденные. Тем не менее, есть и положительные стороны.

«Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена. Это вынужденная мера. Вместе с тем, нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, что не знаком с исследованиями экономистов о потерях россиян от санкций, поэтому не стал их комментировать, пишет РБК.

Специалисты изучили эффект от эмбарго, объявленного правительством в 2014 году. Оказалось, что потери потребителей составляют 3 тыс. рублей на каждого гражданина в год. Об этом сказано в исследовании экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.