Песков оценил возможность столкновения России и Турции
Российская сторона не хочет даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «Мы даже не хотели бы думать о таком варианте…». Так он ответил на вопрос, не возникает ли опасность, что Россия может быть вовлечена в конфликт с Турцией.
Также он отметил, что во избежание инцидентов существует «немало связей между нашими военными», пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что турецкие военные начали пересекать границу с Сирией для проведения операции по созданию зоны безопасности. Анкара хочет оттеснить курдов от турецко-сирийской границы.
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