Дмитрий Песков опроверг закрытие почти 700 тысяч компаний

В Кремле прокомментировали данные о закрытии в 2019 году почти 700 тыс. предприятий малого бизнеса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти цифры не соответствуют официальной статистике.

По его словам, данные Минэкономразвития о закрытии 668 тыс. юридических лиц не подтверждаются сведениями налоговой службы и Корпорации по малому и среднему бизнесу. Вместе с тем Песков признал, что развитие бизнеса в стране идет «не без проблем».

Он отметил, что правильной статистике мешают «некоторые нюансы», пишет РБК. Например, отдельные юрлица, платившие налоги по «упрощенке», перейдя предусмотренный «потолок оборота», перестают быть малым бизнесом и переходят в разряд среднего.

Ранее «Известия» сообщили о закрытии 668 тыс. малых предприятий за год. Это произошло из-за повышения НДС до 20%, внедрения контрольно-кассовой техники и отмены пониженных взносов для предприятий.