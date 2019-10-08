Песков объяснил повышение зарплат президенту и премьеру

Повышение зарплат президента, премьер-министра является плановым. Также это коснулось главы Следственного комитета и генерального прокурора России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил повышение заработной платы главе государства Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву.

«Да, плановая индексация», — сказал Песков в понедельник, 7 октября, отвечая на соответствующий вопрос, пишут «РИА Новости».

С октября зарплаты Владимира Путина и Дмитрия Медведева проиндексированы на 4,3%. Кроме того, вырастут выплаты главам Минобороны, МЧС, МВД, а также ФСБ, Росгвардии, ФСО, Генпрокуратуры, Службы внешней разведки, фельдъегерской службы и СКР.