Дмитрий Песков: Нельзя бросать стаканчик в полицейского

Дмитрий Песков: Нельзя бросать стаканчик в полицейского

vladitime.ru

В США и Канаде силовики реагировали бы на протесты, подобные московским, гораздо жестче, чем в России. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время встречи со студентами Высшей школы экономики.

В ходе общения представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.

«Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Вы поймите, что в Америке бы его застрелили выстрелом в голову. Понимаете, без суда, без следствия. И полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии. Нельзя. Это закон», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что в США, согласно закону, за брошенные стаканчик или газету полицейский может применить оружие против нарушителя, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что протестные акции иногда приводят к позитиву и встряхивают власть. Он также отметил, что молодежь имеет право на митинги.

При этом российский лидер напомнил о том, что действовать нужно в рамках действующего законодательства.

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Места: Россия
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