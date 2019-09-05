Владимир Путин одобрил митинги в рамках закона

Протестные акции иногда приводят к позитиву и встряхивают власть, уверен президент России Владимир Путин. Он также отметил, что молодежь имеет право на митинги.

При этом российский лидер напомнил о том, что действовать нужно в рамках действующего законодательства, сообщает Лента.ру.

Сегодня на полях Восточного экономического форума глава государства провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и малазийским коллегой Махатхиром Мохамадом. Все они также выступили на пленарном заседании.

Ранее власти Москвы отказались согласовать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа.

Основными требованиями активистов по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение дела о «массовых беспорядках».