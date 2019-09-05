Владимир Путин одобрил митинги в рамках закона
Протестные акции иногда приводят к позитиву и встряхивают власть, уверен президент России Владимир Путин. Он также отметил, что молодежь имеет право на митинги.
При этом российский лидер напомнил о том, что действовать нужно в рамках действующего законодательства, сообщает Лента.ру.
Сегодня на полях Восточного экономического форума глава государства провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и малазийским коллегой Махатхиром Мохамадом. Все они также выступили на пленарном заседании.
Ранее власти Москвы отказались согласовать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа.
Основными требованиями активистов по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение дела о «массовых беспорядках».
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