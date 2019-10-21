Дмитрий Медведев не видит проблем в российской экономике

Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже на фоне введенных санкций. Объем инвестиций продолжает расти.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50%.

Также Медведев отметил низкий уровень инфляции и рост объема промышленного производства и товарооборота. По его мнению, в России «на очень хорошем уровне» находятся макроэкономические показатели, пишет «РИА Новости».

Ранее Дмитрий Медведев потребовал отменить комиссию при переводе денежных средств между регионами внутри одного банка. Он назвал это недопустимым взиманием денежных средств.