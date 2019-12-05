Дмитрий Медведев ответил на недавние московские протесты

Протестами проблему не решить, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ходе разговора с журналистами 5 декабря глава кабмина заявил, что сейчас необходимо досконально разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.

«Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное», - заявил Дмитрий Медевев. Его слова приводят «Известия».

Летом в Москве прошло несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа. На нем собралось, по официальным данным, около 750 человек.

Как оказалось, в 2019 году только в двух регионах России не проходили протестные акции — на Чукотке и в Чечне.

Согласно докладу Центра социально-трудовых прав «Как протестуют россияне», в первой половине текущего года в стране прошли 863 акции протеста.

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