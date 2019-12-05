Дмитрий Киселев попросил РПЦ поддержать суррогатных матерей

Русская православная церковь (РПЦ) могла бы поддержать суррогатных матерей и семьи, которые хотят иметь детей. В этой сфере важно определить моральную норму.

По словам ведущего телеканала «Россия-1» Дмитрия Киселева, РПЦ имеет разногласия с Богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). РПЦ выступает против этих методов зачатия, тогда как в Библии говорится «плодитесь и размножайтесь.

Церковь и народ не должны отделяться друг от друга. Сейчас идёт демографический спад и каждый человек на счету. Киселев отметил, что «воля Божия и воля церкви - это не одно и то же».

Он добавил, что Русская православная церковь вполне могла бы «благословить ЭКО и суррогатное материнство» и тем самым духовно поддержать тех, кто по медицинским показаниям не может иметь детей, но хочет прибегнуть к помощи современных технологий, пишет «РИА Новости».

Ранее Русская православная церковь опровергла заявление протоирея Дмитрия Смирнова о нежелании крестить родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения детей. При этом представитель РПЦ Владимир Легойду отметил, что родители рожденных таким путем детей должны раскаяться, так как они отступили от учения Церкви.

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