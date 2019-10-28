Скончался советский диссидент и выдвиженец в президенты России
В Великобритании умер русский писатель, диссидент, кандидат в президенты России на выборах 2008 года Владимир Буковский. Он скончался от остановки сердца.
Буковский умер в больнице Кембриджа, пишет РБК. Ему было 76 лет. В последние годы он сильно болел.
Буковский родился в башкирском городе Белебей, где его семья была в эвакуации. В 1960 году он стал одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в Москве. Его неоднократно арестовывали и отправляли на принудительное лечение. В заключении Буковский провел 12 лет жизни. Он известен как автор разоблачений о существовании в Советском Союзе «карательной психиатрии», которая предусматривала постановку диссидентам медицинских диагнозов по политическим соображениям.
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