Скончался советский диссидент и выдвиженец в президенты России

В Великобритании умер русский писатель, диссидент, кандидат в президенты России на выборах 2008 года Владимир Буковский. Он скончался от остановки сердца.

Буковский умер в больнице Кембриджа, пишет РБК. Ему было 76 лет. В последние годы он сильно болел.

Буковский родился в башкирском городе Белебей, где его семья была в эвакуации. В 1960 году он стал одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в Москве. Его неоднократно арестовывали и отправляли на принудительное лечение. В заключении Буковский провел 12 лет жизни. Он известен как автор разоблачений о существовании в Советском Союзе «карательной психиатрии», которая предусматривала постановку диссидентам медицинских диагнозов по политическим соображениям.