Скончался обеспечивший победу Ельцина на выборах политолог

Скончался обеспечивший победу Ельцина на выборах политолог

Скончался политолог, один из основателей телеканала НТВ, главный советник избирательной кампании кандидата в президенты Бориса Ельцина Игорь Малашенко. Его нашли мертвым в Испании.

По некоторым данным, 64-летний Малашенко покончил с собой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официальной информации о его смерти нет.

В феврале супруга Малашенко Божена Рынска рассказала, что муж попал в больницу из-за бракоразводного процесса.

Игорь Малашенко в 1993 году стал одним из основателей телеканала НТВ. Он возглавлял телеканал до начала 2000-х. В 1996 году Малашенко был одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина - он отвечал за взаимодействие со СМИ. В 2018 году Малашенко возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся в президенты.

* Фотография из социальных сетей

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